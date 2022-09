La prima settimana di preparazione atletica è andata in archivio. Weekend di riposto per la rosa dell’EnergyTime Spike Devils Campobasso che tornerà ad allenarsi lunedì. Un programma di lavoro intenso quello stilato da mister Maniscalco ed il suo staff: lunedì – martedì e giovedì doppia seduta con al mattino pesi e pomeriggio in palestra, mercoledì e giovedì appuntamento solo alla Palestra dell’Istituto Pertini divenuto quartier generale del club. La seconda settimana di lavoro si concluderà con un test amichevole contro la Polisportiva Matese, il sestetto campano di Piedimonte Matese neo promosso in Serie B sarà in Molise sabato on primo servizio alle ore 17.30. Intanto il weekend porta con sé un altro elemento da aggiungere all’organico 2022/2023. Per il terzo anno consecutivo Francesco Mottola ha scelto di sposare il progetto sportivo dei molisani. Le prime dichiarazioni dello schiacciatore classe 2001: “Sono felice di far parte anche quest’anno del progetto Spike Devils sotto la guida di coach Maniscalco. Il gruppo squadra, composto da molti giovani, si è dimostrato da subito molto affiatato e pronto a perseguire gli obiettivi stagionali. Un in bocca al lupo a tutti noi, con l’augurio di portare ottimi risultati per Campobasso”. Con la Conferma di Mottola si completa il pacchetto degli schiacciatori composto anche dai riconfermati Rescignano e Cannazza e le new-entry Esposito e Scarpi. All’appello manca solo un palleggiatore che vada a completare il reparto con Del Fra.

Fonte. Ufficio stampa