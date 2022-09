La Giunta comunale di Campobasso ha approvato la Delibera per l’approvazione delle linee guida, dello schema di Avviso Pubblico e del modulo di adesione del Bilancio Partecipativo 2022. Secondo il sindaco Gravina può essere un valido strumento di dialogo con i cittadini e, con il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 si è elaborato uno specifico indirizzo operativo sul bilancio partecipato, quale strumento per promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche dell’Ente per scelte e decisioni condivise”.

L’obiettivo – ha spiegato Gravina – è assicurare una maggiore corrispondenza tra bisogni da soddisfare e risorse disponibili, coinvolgendo i campobassani nella gestione pubblica attraverso forme di democrazia diretta, mantenendo un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

Fondamentale il lavoro della Commissione Bilancio – ha continuato il sindaco – che ha permesso all’amministrazione di destinare per il 2022, 35mila euro che finanzieranno il progetto che risulta più votato dai cittadini, nell’ambito delle seguenti aree tematiche: mobilità e viabilità, arredo e decoro urbano; spazi e aree verdi, politiche ambientali; attività culturali e sportive; politiche sociali, educative, pari opportunità, cittadinanza attiva, politiche giovanili; politiche per lo sviluppo socioeconomico, accesso al lavoro, l’informatizzazione di servizi e procedure.”