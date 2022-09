Servizio di Trasporto Scolastico per studenti disabili, domande presso gli uffici di cittadinanza sociale del Comune di Trivento. L’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, per l’anno scolastico 2022/2023, organizza il Servizio di Trasporto Scolastico per studenti disabili residenti nei Comuni dell’ATS di Campobasso (tra cui Trivento), frequentanti Istituti Secondari di secondo grado, Statali o Paritari. L’avviso, pubblicato sul sito www.ambitosocialecb.it, garantisce agli studenti residenti nei Comuni dell’ATS (tra cui Trivento), iscritti e frequentanti gli Istituti Superiori di Campobasso, con disabilità certificata, il servizio di trasporto nel seguente modo: o dal proprio domicilio alla sede scolastica e viceversa; o dal terminal degli autobus (di Campobasso) alla sede scolastica e viceversa. In alternativa, l’avviso garantisce a studenti residenti a Campobasso o in altri Comuni dell’ATS (tra cui Trivento), iscritti e frequentanti Istituti scolastici ubicati in località diverse dal capoluogo regionale, un contributo economico dell’importo di 200,00 euro mensili. I potenziali beneficiari sono gli studenti con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso (tra cui Trivento) che siano: – in possesso della certificazione dello stato di disabilità (L. 104/’92) rilasciata dalla competente Commissione A.S.Re.M.; iscritti e frequentanti nell’anno scolastico 2022/2023 gli Istituti Scolastici Secondari di secondo grado, statali o paritari, ovvero un percorso di Istruzione e Formazione Professionale di secondo grado. Il modulo di domanda, altresì scaricabile dal sito www.ambitosocialcb.it assieme all’avviso, potrà essere ritirato presso gli Uffici di cittadinanza dei Comuni di residenza dell’Ambito (per il Comune di Trivento, presso gli uffici di piazza Cattedrale).