Presentata nella sede di corso Garibaldi a Isernia la lista “Noi Moderati” in corsa alle elezioni politiche nella coalizione di centrodestra. Riammessi alla competizione dopo il pronunciamento della Cassazione, i membri della lista hanno incontrato la cittadinanza presentando la squadra. All’incontro, insieme al segretario regionale UDC Teresio Di Pietro tutta la compagine di candidati, Filomena Calenda e Vittorio Colarelli per il proporzionale Camera e Mimmo Izzi per il proporzionale Senato. A prendere parte all’incontro anche il candidato di centrodestra per l’uninominale Camera Lorenzo Cesa.

Obiettivi chiari e precisi quelli di Noi moderati. “Occorre investire sulla scuola, sull’ammodernamento delle strutture” ha detto Cesa. Il segretario nazionale UDC ha ribadito che puntare sui giovani significa dare loro concrete possibilità lavorative e non solo bonus di assistenzialismo. “Il reddito di cittadinanza è stata una buona idea, ma dopo tre anni i beneficiari non sono ancora passati alla fase lavorativa. – ha commentato Cesa – Quindi è importante dare incentivi alle imprese in modo che possano assumere giovani”.

Sulla linea della concretezza anche la candidata Calenda che punta a dare risposte agli elettori ancora indecisi. “Dobbiamo lavorare affinché soprattutto il Molise possa arrivare a una seria risoluzione dei problemi. – ha spiegato – Credo che, in questi anni, abbiamo avuto 4 deputati molisani che non hanno fatto nulla”.