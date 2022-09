In Molise l’incidenza torna a scendere e sono in calo anche i ricoveri. E’ quanto emerge dal settimanale monitoraggio sull’andamento della pandemia diffuso come ogni venerdì dall’Istituto Superiore di Sanità. L’incidenza dei nuovi casi ogni 100mila abitanti passa da 434 a 325 mentre sale l’indice Rt che passa da 0,7 a 1,29 ed è ora il più alto d’Italia. La regione è tra quello considerate a rischio ‘moderato’. Sul fronte ospedaliero in area medica i posti occupati sono ora il 9,7 per cento (erano l’11,9 la scorsa settimana) mentre la terapia intensiva è vuota (l’occupazione era al 5,1 per cento la settimana scorsa).