Lo aveva annunciato e così sta facendo. Lorenzo Cesa, candidato al seggio uninominale della Camera per il centrodestra, sta proseguendo il suo tour in visita ai Comuni molisani. Ricevuto dall’amministrazione comunale di Pozzilli, il segretario dell’UDC ha ribadito ancora una volta la sua vicinanza al Molise, sgomberando il campo dalle polemiche sollevate da chi lo aveva indicato come candidato di passaggio lontano dalle logiche regionali. “Io sono venuto centinaia di volte in Molise e ho tantissimi amici qui – ha spiegato il candidato – Conosco questa realtà benissimo e sono contento di essere stato indicato dal centrodestra per la candidatura. Una Regione che sento mia“.

Fiducioso sulla vittoria del centrodestra alle elezioni politiche del 25 settembre, Cesa si è detto pronto a promuovere in Parlamento interventi rapidi per trovare risoluzione alle problematiche che attanagliano il Molise, a partire dallo spopolamento. Per il leader UDC la strada da perseguire è quella di una legge speciale regionale.

Partire da una base comune per portare a Roma le istanze dei cittadini. Cesa mira a costituire gruppi di lavoro tutti molisani, coinvolgendo gli esponenti del mondo del lavoro e del volontariato per trovare risposte congiunte ai problemi che li riguardano da vicino.