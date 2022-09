Alla vigilia della nuova stagione sportiva il Cus Molise promuoverà in tutte le sue strutture (Palaunimol e impianto polivalente della facoltà di Giurisprudenza) le attività dei suoi settori giovanili. Un’iniziativa lodevole e di grande interesse, che permetterà a chi vorrà, di provare in maniera completamente gratuita le attività. L’appuntamento è per mercoledì 7 settembre a partire dalle ore 16. Ad aprire il programma dell’Open Day saranno la ginnastica artistica dalle 16 alle 17 con Gabriella Di Berardo e Carmine Iacovella nella sala gialla del Palaunimol e il rugby sotto la guida di Giuseppe Valente e Giulia Gaeta che svolgerà la sua seduta di allenamento sul campo in sintetico di Giurisprudenza dalle 16 alle 18. Sempre nell’impianto di viale Manzoni, ma sul campo polivalente, partirà l’avventura del basket con Mario Greco dalle ore 17,30 alle 19,30. Al Palaunimol, nella sala gialla ci sarà l’opportunità di provare il corso di psicomotricità con Gianmarco Caraccio (dalle 17 alle 18) e un’ora dopo ci sarà ginnastica ritmica con Ilenia Pasquale e Marialaura Lombardi a tagliare il nastro della nuova stagione. Ma l’ampia offerta formativa del Centro Universitario Sportivo non finisce qui. Ci sarà l’opportunità di osservare da vicino le arti marziali con karate e kung fu che apriranno le porte della sala blù del Palaunimol. Dalle 17,30 alle 18,30 ci sarà in cattedra l’istruttore Alfonso Barbarisi (medaglia d’argento ai World Games 2022 di Birmingham) con il kung fu e dalle 18,30 alle 19,30 toccherà il a Lisa Sandonnini (pluri campionessa italiana e universitaria di specialità con il karate). Ampio spazio anche per gli sport di squadra (oltre al basket). Sul campo del Palaunimol dalle 17-18 sarà possibile giocare a calcio seguendo le indicazioni di istruttori qualificati con in testa il responsabile Paolo Pizzuto e dalle 18 alle 19 ci sarà la grande opportunità di scendere sotto rete con il volley. Marco Santucci e Michele Sulmona saranno a disposizione per far provare da vicino e conoscere la disciplina. A chiudere il nutrito programma pomeridiano dell’Open Day ci sarà il maestro di pattinaggio Roberto Simiele che svelerà i segreti di uno sport che, grazie al lavoro svolto nel tempo al Cus Molise, è ormai lanciato verso traguardi sempre più importanti.