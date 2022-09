Alle porte una nuova stagione di futsal. Circa un mese all’avvio dei campionati che vedono protagoniste le squadre molisane nei tornei nazionali, in A2 il Cln Cus Molise, in serie B lo Sporting Venafro. Attesa anche per il campionato regionale di C1 dove le due campobassane Sporting Campobasso Futsal e Chaminade promettono battaglia per cercare il salto di categoria. Prosegue a gonfie vele la preparazione atletica del Cln Cus Molise, la squadra agli ordini di Sanginario si sta allenando per una nuova sfida in cadetteria. Obiettivo maturare la salvezza con anticipo e provare ad entrare nel novero della serie A2 elitè, un campionato che si definirà nella prossima stagione in base alle classifiche del prossimo torneo. Il club dell’ateneo ha puntato sulla conferma dei pilastri dello scorso anno, Barrichello la stella, con Lucas, Debetio e Oliveira certezze di garanzia e rendimento. Da scoprire il nuovo talento Nathan, tesserato dopo alcuni mesi in attesa del transfert ufficiale. Confermata l’ossatura dei giocatori del posto con l’aggiunta del pivot Carlo La Bella, molisano e con esperienza nel futsal nazionale, e dei giovani Petrella (rientrato alla base dopo un anno di prestito) e De Nisco. Torneo al via il 24 settembre, Cus Molise inserito nel girone B, in compagnia di otto laziali, una campana, due formazioni della Toscana, due emiliane, una marchigiana e una lombarda, per un raggruppamento da record che vede il coinvolgimento di ben sette regioni.

Al lavoro anche le squadre campobassane di C1. Lo Sporting riparte dell’esperienza della passata stagione con la volontà di provare a vincere il campionato per il secondo anno consecutivo. Squadra confermata con l’innesto di due top player come Luca Oriente e Luca Caddeo. La Chaminade torna nella serie regionale dopo diversi anni di serie B. Un progetto giovane, quello dei rossoblu, con la conferma di tanti ragazzi che sono cresciuti nel vivaio e l’arrivo di qualche senior di esperienza per creare il giusto mix.