È tutto pronto nello scenario ‘La Molisana Arena’ per l’antipasto di serie A di basket maschile contraddistinto dall’amichevole tra l’Happy Casa Brindisi e la GeVi Napoli. Domani sera (sabato 3 settembre) con palla a due alle ore 19 i quintetti di coach Frank Vitucci e Maurizio Buscaglia andranno a confrontarsi sul parquet dell’impianto campobassano per valutare lo stato dell’arte. AVVICINAMENTO AL MATCH I pugliesi, nella circostanza, andranno a fare una sintesi di quelli che sono i dieci giorni di lavoro nel capoluogo di regione, dove, eccezion fatta per Harrison (rimasto in Puglia per proseguire il suo lavoro differenziato), è presente tutto l’organico con in testa Mascolo, protagonista di un’ultima stagione intensa a Tortona, Ky Bowman (arrivato in corsa in regione) e l’ex Sassari Burnell. Sul versante campano, invece, il tecnico Buscaglia non dovrebbe avere l’ultimo innesto Emmitt Williams, arrivato al posto del rinunciatario Gates, anche se per il resto i vari Howard, Stewart e Johnson unitamente al francese Michineau potranno essere motivo di attrazione per il pubblico che arriverà all’Arena. Dalla loro, i partenopei hanno già sostenuto uno scrimmage contro Latina in cui hanno verificato le prime situazioni di gioco. LE DESIGNAZIONI Per la gara è stato designata una terna tutta abruzzese composta da Luciano Grappasonno di Lanciano, Fabio Ferretti di Teramo e Marco Catani di Pescara. Tutto molisano, invece, il tavolo con ufficiali di campo la campobassana Giulia Anzini, Margherita Macchiarella di Monteroduni ed Antonella Di Carlo di Fornelli. TICKETING E PROMOZIONI Un simile evento – occasione di promozione della disciplina sul territorio molisano – ha visto in prima linea il club rossoblù che ha previsto un tagliando unico di ingresso all’Arena a cinque euro per fare proselitismo all’universo della palla a spicchi. Non solo, tutti gli under 21 potranno entrare gratis, come ci sarà l’ingresso gratuito per gli abbonati a Magnolia (quanti hanno esercitato la loro prelazioni e quanti, da giovedì, avranno sottoscritto la tessera annuale, che sarà possibile acquistare anche in occasione dell’amichevole di sabato, aspetto che offrirà l’opportunità dell’ingresso gratuito alla contesa).

Fonte: Ufficio stampa