Nei giorni scorsi diversi volontari di “Capracotta Cammina” hanno sistemato e restaurato la Baita della Piana del Monte, situata in prossimità della stazione di arrivo della seggiovia di Monte Capraro. Il gruppo di ragazzi ha dato nuovo lustro alla struttura che ora appare ancora più colorata e accogliente.

“Ai volontari va la gratitudine sincera dell’Amministrazione comunale per la generosità e per il forte senso di appartenenza dimostrato nei confronti del nostro amato paese – ha commentato il sindaco Candido Paglione – Grazie di cuore, quindi, a Rosario Carlig – indiscusso capitano della squadra – e a tutti i volontari che a vario titolo si sono adoperati per la buona riuscita dell’intervento di restauro. Capracotta è anche questo!“