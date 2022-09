Ha scelto di fare una passeggiata, dopo una cena in un ristorante di Termoli, tra la gente della città che si è accalcata lungo il corso principale fino a piazza Monumento dove l’ex premier Giuseppe Conte ha fatto fatica ad arrivare in mezzo alla folla per rivolgersi al pubblico numeroso.

Duro attacco alle destre, ha parlato di boicottaggio sulla riforma del reddito di cittadinanza.

“Siamo stati bullizzati – ha detto rivolgendosi alla gente – ma noi siamo dalla parte giusta. La nostra unica missione è lavorare per il popolo e per gli invisibili”

C’erano anche i consiglieri regionali 5 stelle, quelli comunali del Movimento, gli iscritti e anche i candidati.

Tra i temi trattati mentre la folla applaudiva, anche il superbonus 110% e i diritti sociali.

In Molise le problematiche sono tante, lo evidenzia Antonio Federico alla luce anche della sua esperienza parlamentare. Per questo territorio bisogna ancora lavorare.