La preparazione è iniziata da qualche giorno ma l’EnergyTime Spike Devils Campobasso è ancora attiva sul mercato per completare l’organico di mister Maniscalco. Nel segno della valorizzazione dei giovani il club ha tesserato Lorenzo Di Nisio opposto classe 2003. Di Nisio è cresciuto nel settore giovanile dalla Teate Volley Chieti con la quale ha vinto tutti i titoli provinciali e regionali dall’under 12 sino all’under 19; nel 2018 la convocazione con la Nazionale Italiana Under 17 per uno stage a Vigna di Valle; è reduce dall’esperienza nella Serie B (marchigiana – romagnola)- con l’Osimo. Le prime dichiarazioni di Di Nisio: “Sono arrivato a Campobasso per dare il mio contributo affinché la società possa raggiungere gli obbiettivi prefissati. Mi confronterò con giocatori di categoria superiore e questo per me sarà uno stimolo per migliorare e crescere in ogni aspetto, sia caratteriale che tecnico. – prosegue l’opposto – Mi impegnerò al massimo ogni giorno per ripagare la fiducia che società e staff tecnico hanno riposto in me, ma soprattutto voglio ringraziare il direttore Gennaro Niro che ha permesso il mio arrivo in Molise”. Per il sestetto molisano non solo allenamenti presso la palestra dell’Istituto Pertini di Campobasso ma anche amichevoli, sabato 10 ottobre quando in Molise arriverà la Polisportiva Matese, neo promossa in Serie B inserita nel girone H, primo servizio alle ore 17.30, previsto ingresso gratuito.

Fonte: Ufficio stampa