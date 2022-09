Fermate degli autobus di linea a Trivento, si alza la voce degli autisti. Scarano: chiediamo che vengano messe in sicurezza. Riportiamo di seguito la nota del rappresentante sindacale FAISA -CISAL Nicolino Scarano, in merito alle fermate degli autobus di linea A.T.M., – Bivio di Trivento / Bivio Zona artigianale di Trivento. “Premesso che, la problematica delle fermate, eseguite in luogo vietato, è stata segnalata ormai da diversi anni, a tutti gli Enti preposti, hai quali e stato chiesto di individuare un nuovo luogo dove poter effettuare le fermate in sicurezza, senza che, quanto richiesto sia ottenuto, anzi; l’art. 158 comma 1, lettera C ed E del Codice della Strada prevede: Divieto di fermata e di sosta dei veicoli; da nota “registro Ufficiale ANAS – U. 0085188 del 11/02/2021” non risulta autorizzata in loco nessuna fermata per gli autobus; la responsabilità civile e penale, in caso di sinistro, rimane in capo al conducente del mezzo; è scorretto pretendere l’esecuzione di una fermata che implica un comportamento antigiuridico……È compito dell’Azienda gestore del servizio (A.T.M.), della Regione e dell’Ente gestore delle strade (A.N.A.S) richiedere e predisporre le fermate ai sensi dell’art 4 e 5 D.P.R. 753/80. ……..Le denunce, anziché contro gli autisti, andrebbero indirizzate verso chi di competenza omette di ottemperare alla normativa vigente non predisponendo le fermate in sicurezza e, costringe gli autisti a violare la Legge. Denunciare gli autisti, obbligati ad osservare le norme del C.d.S. e di Sicurezza, (Leggi di rango superiore) che in autotutela hanno deciso di non rischiare più, sia penalmente che civilmente, non effettuano più le fermate vietate, è un’assurdità assoluta. Il principio espresso è che chi osserva le norme del C.d.S. può essere sanzionato. Come lavoratore, genitore e concittadino, ribadisco che la nostra protesta è tesa alla salvaguardia dell’incolumità nostra, dei passeggeri e di tutti gli utenti della strada, (invito i genitori degli studenti, e non solo, a recarsi nei pressi del bivio di Trivento alle 06,45 per rendersi conto del rischio a cui i loro figli sono esposti). ….. Ci tengo a ribadire che non è nostra intenzione creare disagi all’utenza, non abbiamo chiesto di abolire le fermate ma, che siano eseguite in sicurezza e in luogo idoneo in modo da garantire l’incolumità di tutti. Cogliendo l’occasione, si comunica che dal giorno 31 agosto 2022 abbiamo deciso di sospendere la protesta e ripreso ad eseguire le fermate in oggetto. Fermo restando che attendiamo urgenti provvedimenti necessari per mettere in sicurezza le stesse. In assenza dei provvedimenti richiesti saremo costretti a riprendere la protesta”.