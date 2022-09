Estratti in Corte d’Appello a Campobasso i simboli dei partiti politici in corsa per le elezioni del 25 settembre. Sono 13 le liste in corsa in Molise, 8 ripartite in due coalizioni (centrodestra e centrosinistra). Per quanto riguarda il Senato, primo sulla scheda che gli elettori del Molise troveranno il 25 settembre è il Movimento 5 Stelle, seguito dal centrosinistra per il quale, nell’ordine sulla scheda compariranno Pd, Impegno civico Di Maio, + Europa e Alleanza Verdi Sinistra. Sempre sulla scheda del Senato in terza posizione c’è il centrodestra i cui simboli sono in quest’ordine: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Lega. Seguono Italia sovrana e popolare, Azione e Italia Viva, . Unione Popolare con De Magistris e Noi Di centro Mastella Per quanto riguarda i simboli che gli elettori molisani troveranno sulla scheda per votare i deputati, quini la scheda relativa alla Camera, al primo posto sorteggiata Italia Sovrana e Popolare, seguita dalla coalizione di centrosinistra e i simboli dei partiti agganciati ai listini plurinominali in quest’ordine: Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, Impegno Civico Di Maio e + Europa. In terza posizione il centrodestra in questo ordine: Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Fratelli d’Italia. A seguire Azione e Italia Viva, Noi Di centro Mastella, Unione Popolare e Movimento 5 Stelle. Le operazioni di sorteggio si sono concluse poco dopo le 13. In Tribunale a Campobasso erano presenti i rappresentanti delle liste ammesse alla competizione elettorale del 25 settembre.