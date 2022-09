Il caos regna sovrano attorno alle sorti del Campobasso calcio. Una serie di attori e di vicende si stanno susseguendo all’ordine del giorno, comunicati stampa, prese di posizione, intenzioni per il futuro, insomma chi più ne ha più ne metta. Cerchiamo di fare chiarezza. Partiamo dal broker patron Mario Gesuè, con la risposta negativa della Figc all’ammissione in serie D si è chiusa ogni velleità. L’ex reggente del calcio campobassano, sembrerebbe intenzionato a non inoltrare ricorso al Tar per cercare l’ammissione del club in serie D. In caso contrario sarebbe un tentativo, l’ultimo, per provare a recuperare i crediti che Gesuè vanta ed evitare così il tracollo definitivo. Sinceramente arrivati a questo punto auspichiamo un passo indietro formale, prima di chiudere le spettanze economiche con i creditori e la restituzione degli abbonamenti ai tifosi. In seconda battuta Matt Rizzetta, il socio di minoranza dei lupi ha palesato la volontà di far ripartire il calcio a Campobasso dal campionato di Eccellenza. Il comunicatore americano ha posto una condizione, la fine del percorso di Gesuè, ovvero la non presentazione del ricorso al Tar. In tale ottica siamo in attesa di nuove comunicazioni di Rizzetta. In terza battuta, ma non in ordine di minore importanza, la strada del Campobasso 1919. L’imprenditore casertano Rispoli ha rilevato la società due anni fa dal proprietario storico. Rispoli ha in animo da tempo di allestire una squadra per cercare il salto di categoria in serie D, ora il titolo fa gola a diversi imprenditori, anche se al momento non ci sono stati contatti concreti.

In quarta battuta la figura di Claudio Lotito, presente in Molise in questi giorni per la campagna elettorale. Il patron della Lazio potrebbe rientrare in un’ottica di collaborazione o assumere in prima persona la ripresa del calcio campobassano. Le tempistiche non sembrano rapide, lo stesso Lotito è stato richiamato, se così vogliamo dire, dai supporters dell’Isernia che hanno richiesto un impegno non solo per le sorti del calcio campobassano ma anche per tuta la regione. La risposta non è tardata, Lotito ha promesso un impegno a 360 gradi per il Molise. Infine la figura del sindaco di Campobasso Roberto Gravina. Esaurito il compito per la serie D, il primo cittadino è chiamato a far da garante a qualsiasi operazione in atto per difendere i colori della città di Campobasso e dei tifosi rossoblu. Serve trovare una quadra tra le parti in causa, Gesuè escluso, per il bene del prossimo Campobasso calcio. I tempi stringono, questo week end si gioca la seconda giornata di coppa Italia, dal 10 settembre il via al campionato, salvo un rinvio da parte del presidente Di Cristinzi al week end successivo.