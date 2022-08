“Opera in Molise” fa tappa in piazza Cattedrale a Trivento. Corallo: una vetrina per il nostro centro storico. L’evento musicale, promosso dall’Assessorato Turismo e Cultura della Regione, in collaborazione con il Conservatorio di musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso, si terrà il giorno 3 settembre con inizio alle ore 21.00, in piazza Cattedrale. “Nell’ambito del programma regionale, siamo onorati di ospitare a Trivento l’evento musicale – riferisce il sindaco Corallo – ci saranno ben 40 musicisti del Perosi per il concerto e in più potremo assistere allo spettacolo dell’affermata orchestra Ecletnica del maestro Piero Ricci. Inoltre, anticipo – aggiunge Corallo- avremo un altro evento dello stesso tenore e levatura per le prossime feste natalizie. Sono manifestazione di forte richiamo, attendiamo turisti che potranno ammirare il nostro centro storico e apprezzare le nostre eccellenze. Per questo – conclude Corallo- ringrazio l’assessore Vincenzo Cotugno per aver previsto la tappa del tour a Trivento, una occasione importante per la nostra realtà”. In caso di condizioni meteo avverse, gli organizzatori fanno sapere che il concerto si terrà presso il centro Polifunzionale di corso Beniamino Mastroiacovo.