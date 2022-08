James Senese ha conquistato il pubblico con il concerto James is back. Una piazza Andrea di Isernia gremita per l’evento che rientra nel calendario del settembre isernino. Si è detto contento di suonare nel capoluogo pentro.

L’artista di Napoli Centrale, che ancora oggi è sinonimo di una creatività che dalla metà degli ‘70 ha sconvolto i canoni della musica leggera, ha voluto inserire nel concerto anche una canzone dedicata proprio a Pino Daniele, Chi ten o mare, per tutti i napoletani che apparentemente non hanno nulla, ma in realtà – come lui – sono figli di una miscellanea di influenze culturali, musicali e artistiche.

Per James Senese, che ha perso da pochi giorni la moglie, quello a Isernia è stato un piccolo miracolo, dopo diversi eventi annullati. La musica è un modo per andare avanti.