Spinta dal vento in poppa dei sondaggi, Giorgia Meloni è arrivata a Termoli per un bagno di folla di militanti e cittadini che si sono stretti attorno al leader di quello che è accreditato come il primo partito italiano. Qualora scattasse l’opzione Meloni primo ministro, il tema di attualità, quello più scottante e drammatico rimarrebbe a ottobre quello che in questi giorni di fine estate è sulla bocca di tutti: il caro bollette che rischia di disintegrare famiglie e imprese. A differenza di Matteo Salvini, alleato nella coalizione di centrodestra, per Meloni il tema dello scostamento di bilancio è una estrema ratio. “Prima battere altre strade”, dice.

Altro tema dell’offerta politica di Giorgia Meloni è quello del superamento del reddito di cittadinanza. “Vanno aiutati – dice – solo coloro che sono effettivamente in difficoltà eliminando paradossi a danno di chi è veramente in condizioni disagiate”.

In mattinata si era diffusa una notizia su un possibile insediam ento nucleare a Termoli. A rivelare la notizia il leader dei verdi Angelo Bonelli, che ha parlato di una mappa di insediamenti predisposti dal centrodestra. “Una notizia destituita di fondamento”, taglia corto Giorgia Meloni.