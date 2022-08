E’ indubbiamente un pronunciamento particolarmente atteso da decine di agricoltori e automobilisti danneggiati dalla presenza incontrollata dei cinghiali. La Corte di Cassazione, infatti, con una recente decisione ha sancito, in via definitiva che il risarcimento dei danni è a carico delle Regioni, perché responsabili della gestione della fauna selvatica. La suprema Corte ha anche aggiunto che le stesse Regioni possono eventualmente rifarsi su enti o associazioni a cui è stato affidato il compito del controllo. In Molise, come in gran parte delle regioni italiane, la presenza incontrollata dei cinghiali rappresenta una vera emergenza: non si contano più, ormai, le segnalazioni di incidenti stradali provocati dai grossi animali selvatici che sbucano all’improvviso dalla folta vegetazione per attraversare la strada. E poi ci sono le denunce degli agricoltori, disperati ed impotenti di interi raccolti andati irrimediabilmente distrutti. “Adesso si apre la strada a numerose azioni di risarcimento danni da parte di automobilisti e agricoltori nei confronti della Regione – ha commentato l’avvocato Vincenzo Iacovino – a cui non basterà più dare il contributo per i danni ma dovrà risarcirli integralmente”. La battaglia per gli indennizzi è appena iniziata.