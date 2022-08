Il quarto quadrangolare Città di Campobasso e il terzo Clinic Città di Campobasso organizzati dal Cus Molise sono in rampa di lancio. Il doppio evento, sportivo-culturale che come ogni anno si svolge all’inizio della stagione sportiva, questa volta si terrà in due date diverse. Si partirà con il futsal giocato il 10 settembre, quando al Palaunimol dalle ore 15 si affronteranno in gare da 30’ (due tempi da 15’) Cln Cus Molise (serie A2), Manfredonia (serie A2), Canosa (serie A2) e Spartak Casagiove (serie C). Quattro formazioni che avranno modo di testare la preparazione in vista degli impegni ufficiali in un evento di ottima qualità. A scendere per primi in campo alle ore 15 saranno i padroni di casa del Cln Cus Molise che sfideranno il Manfredonia. A seguire il Canosa, neopromosso in categoria, se la vedrà con lo Spartak Casagiove. Le perdenti giocheranno alle 17 la finale per il terzo e quarto posto e un’ora più tardi le vincenti si sfideranno nella finalissima per l’assegnazione del primo posto. L’evento sportivo è ormai diventato un punto di riferimento per le squadre e per gli addetti ai lavori che vedono nella manifestazione campobassana un trampolino di lancio verso la nuova stagione sportiva. Un evento che nelle precedenti edizioni ha fatto registrare numeri importanti di pubblico ed ha visto confrontarsi sul campo squadre di grandissima caratura. Anche per il 2022 spettacolo ed emozioni sono assicurate.

Venerdì 30 settembre, poi, a partire dalle 11 sarà la volta del clinic Città di Campobasso con in cattedra al Palaunimol relatori illustri quali il selezionatore tecnico della nazionale italiana di futsal, Massimiliano Bellarte e il professor Germano Guerra, docente universitario, direttore del dipartimento di medicina di Unimol e direttore del Programma Assistenziale di Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico Asrem Unimol. Il cittì azzurro relazionerà sul tema ‘Il modello di prestazione sul futsal internazionale’ mentre l’intervento del professor Guerra sarà dal titolo ‘Corretti e sani stili di vita e diffusione del valore dello sport’. Per info e prenotazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo marco.sanginario@unimol.it responsabile ufficio UniSport Università degli Studi del Molise. Un evento di elevato spessore visti i relatori in cattedra e la grande possibilità che sarà data a tutti i partecipanti al clinic, studenti, appassionati e addetti ai lavori, di porre domande e soddisfare le proprie curiosità. La presenza di Bellarte nel capoluogo, rappresenta una vera e propria chicca, una novità assoluta. Il tecnico nato a Ruvo di Puglia è riuscito a salire alla ribalta nazionale con lavoro e sacrificio. Nel suo palmares ci sono tra gli altri uno scudetto con la Salinis femminile (stagione 2018-19), un campionato belga vinto alla guida dell’Halle-Gooik, club con il quale ha conquistato anche una supercoppa belga e una coppa del Benelux.(stagione 2016-17) Per lui anche una coppa Italia (2013-14) e una supercoppa italiana (2014-15) con l’Acqua e Sapone e la vittoria del torneo cadetto con il Modugno (2006-2007).