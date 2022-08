Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid in Molise. Sono 146 i nuovi positivi riscontrati su 665 tamponi refertati. Tasso di positività al 21,9%.I guariti sono 182. Da registrare un ricovero in Malattie infettive e due dimissioni dallo stesso reparto. Sono 17 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli e nessuno è in Terapia intensiva. Dei nuovi positivi 18 sono di Trivento, 17 di Termoli e 15 di Campobasso. Numeri inferiori negli altri centri interessati. Gli attualmente positivi in Molise sono 4470.