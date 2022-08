Il tema dell’aumento dei costi del gas sta attenzionando particolarmente l’opinione pubblica negli ultimi giorni. In vista dell’inverno e di un conseguente aumento dei consumi anche per i riscaldamenti, molti cittadini chiedono interventi rapidi a livello nazionale per mitigare le spese in bolletta.

Anche il sindaco di Capracotta Candido Paglione è intervenuto sulla questione. “Gli aiuti per il caro energia vanno modulati anche in base a dove sono ubicate le utenze e in particolare in funzione dell’altimetria. Lo ha proposto il collega sindaco di Pescocostanzo e io, da primo cittadino di un comune montano ma anche come presidente regionale Uncem Molise, condivido la sua posizione, che trovo giusta e opportuna. – ha spiegato – Per questo sollecito la deputazione parlamentare molisana, ma in genere tutti i rappresentanti delle aree interne, e con loro tutti i candidati che aspirano a un posto al Parlamento, a farsi carico del problema. Il momento è quello giusto, visto che si stanno discutendo le modifiche da apportare al D.L. 115/2022 (cosiddetto “Decreto Aiuti bis”), in procinto di essere convertito.”

“In particolare, estendendo il concetto di “cliente vulnerabile” anche nel settore del gas, si dovrebbe intervenire, in modo particolare, a favore delle utenze ubicate nei comuni montani che, com’è ormai ampiamente noto, soffrono doppiamente (inutile far notare ancora una volta quanto sia diverso il clima in montagna e quanto questo incida sui costi per il riscaldamento, ad esempio). – ha continuato Paglione – Si potrebbe dunque prevedere un parametro automatico di maggiorazione dell’aiuto in base all’altitudine dei comuni, in modo da tenere conto dei maggiori consumi energetici per le famiglie e per gli stessi comuni situati nelle zone climatiche più fredde.“

“La giustizia sociale non si crea aumentando le disparità, ma comprendendo che non tutti i territori sono uguali. Noi, popolazioni della montagna, abbiamo alcune esigenze specifiche: quale momento migliore per dimostrare attenzione?” ha concluso il primo cittadino.