Il capogruppo dei Popolari per l’Italia Salvatore Colagiovanni al comune di Campobasso ha presentato un’interrogazione al sindaco Gravina con la quale vuole avere chiarimenti, in forma scritta e orale, sul funzionamento, sul personale assegnato e sulle risorse finanziarie delle Commissioni e sottocommissioni elettorali per le politiche del 25 settembre. Colagiovanni si basa su due note, una dei segretari delle stesse commissioni e una prefettizia, in cui vengono evidenziate carenze di personale e fondi straordinari per svolgere l’attività prevista “che, anche con le recenti aggiunte dopo i precedenti tagli – viene spiegato – non sarebbe garantita nei tempi perentori previsti dalla legge”. Colagiovanni continua sottolineando che al momento le unità effettive, ma anche quelle ausiliarie, sono state private dello straordinario per motivazioni di carattere finanziario senza considerare le essenziali funzioni svolte rimarcando, ancora, che i 10mila euro stanziati come straordinario per il 2022 sono stati utilizzati invece per coprire esigenze ordinarie di servizio. Per Salvatore Colagiovanni l’amministrazione sta esponendo il Comune a conseguenze potenzialmente molto gravi anche da un punto di vista penale e amministrativo. Chiede quindi al sindaco di sapere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere i problemi spiegati sia in termini finanziari sia organizzativi, quali le motivazioni dei dirigenti per giustificare l’attuale situazione e come si intenda procedere per garantire che le elezioni siano svolte in modo legale.

Intanto sono stati nominati, dalla commissione, gli scrutatori da assegnare ai 56 seggi della città per le politiche. Il criterio adottato è stato quello del sorteggio elettronico. Selezionati 228 scrutatori dall’Albo Comunale costituito da 5.954 iscritti. Con la stessa procedura si è formata una graduatoria di 400 nominativi per sostituire gli scrutatori in caso di eventuale rinuncia o impedimento. La Commissione ha poi deciso di riservare al Sindaco la nomina di uno o più presidenti di seggio elettorale e due o più scrutatori per costituire, in caso di necessità, il seggio speciale Covid- 19 per consentire il voto a domicilio a chi è in quarantena o isolamento fiduciario.