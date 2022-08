“Io non mi arrendo”. A due anni esatti dalla scomparsa di Maria Domenica Conte, l’anziana svanita nel nulla il 31 agosto del 2020 a Torella del Sannio, oggi per i familiari è il giorno del ricordo e del dolore ma anche quello della determinazione nel continuare a cercare la verità. A parlare è la figlia Liliana. “Siamo a questo giorno maledetto – sono le sue parole – due anni la mia vita si è fermata proprio quel giorno quando mia mamma è scomparsa nel nulla, senza lasciare una traccia. Non sono mai riuscita a capire – si rammarica ancora la figlia – come una persona possa svanire nel nulla così, eppure tante persone scompaiono tutti i giorni. Io non riuscirò mai a rassegnarmi”. Poi conclude: “Non è a casa, non è in un cimitero possibile, non è da nessuna parte. Spero che possa arrivarci un segno su dove andare a cercare il suo corpo merchè merita un posto al cimitero vicino a mio padre”. Attorno alla scomparsa dell’anziana sono sempre rimasti solo punti oscuri. La donna non poteva allontanarsi, camminava solo nei paraggi della sua casa. E poi c’è un altro aspetto che infittisce ancora di più il mistero: nella zona che è stata battuta palmo a palmo non è stato trovato nulla, nessuna traccia del passaggio della donna, come una scarpa o il bastone che lei portava sempre con sé”. Anche le indagini di carabinieri e procura sono proseguite a lungo prima ipotizzando l’allontanamento volontario e poi l’omicidio e l’occultamento di cadavere. Ma alla fine nulla è emerso. Stasera in paese si terrà una fiaccolata per ricordare Maria Domenica.