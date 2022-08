Un tuffo nel passato tra i combattimenti dei gladiatori e le antiche danze del mondo antico: cresce l’attesa per Aeserninorum, la rievocazione storica che, per qualche giorno, trasformerà Isernia in un’antica città sannita.

Un evento importante che nasce da una ricerca accurata, fedele alla storia, alla cui base c’è uno studio scientifico.

Si parte venerdì 2 settembre con la presentazione di tre libri dedicati alla storia della città, poi sabato e domenica il corteo, l’accampamento dei soldati nella villa comunale e le attività didattiche per grandi e piccini.

Il tutto con l’aiuto di archeologi che accompagneranno gruppi di curiosi alla scoperta del centro storico.