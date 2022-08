La Regione Molise ha aderito al progetto ‘Asimmetrie 5 Abruzzo e Molise’ promosso dalla Societa’ cooperativa sociale ‘On the Road’ di San Benedetto del Tronto. L’iniziativa e’ finalizzata alla realizzazione di interventi contro la tratta e lo sfruttamento e per l’inclusione socio-lavorativa delle vittime. L’adesione al progetto, in qualita’ di partner, prevede una collaborazione nell’analisi del fenomeno in Molise, nella definizione di politiche che possano prevenirne l’insorgenza e contrastarlo, dove gia’ presente, partecipando a momenti di confronto e di definizione di azioni comuni insieme alle altre istituzioni del territorio.