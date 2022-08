Una proposta forte, che suona sicuramente come una protesta. Al centro c’è la sanità regionale e l’ospedale di Termoli in modo particolare. Il comitato San Timoteo si rivolge ai cittadini, alle curie, alle associazioni e agli ordini di medici e infermieri: a loro chiede di valutare la possibilità di riconsegnare le tessere elettorali in vista delle imminenti elezioni politiche. “E’ l’ultimo tentativo – ha detto il presidente del comitato, Nicola Felice -per fare arrivare direttamente al Governo la voce di un popolo deriso e dimenticato”. Ma non è l’unica proposta.

Il comitato ha convocato la stampa per annunciare questa idea, tra gli uditori anche alcuni sindaci del Basso Molise e non è mancato tra loro qualche intervento di accoglimento della proposta del decreto Molise ma di dissenso all’iniziativa di riconsegnare le tessere elettorali.

Per il comitato questa è l’ultima stazione di un lungo percorso che ci ha visti “tutti lottare contro – scrive Nicola Felice – insipienza, incompetenza e addirittura contro un preciso disegno di distruzione della Sanità pubblica”.

La richiesta di adesione all’iniziativa deve pervenire – fa sapere il comitato – nel più breve tempo possibile, entro sabato 3 settembre prossimo, in modo da passare alla fase operativa con un primo incontro organizzativo”.