Scroscianti applausi accompagnano l’ultimo saluto all’attrice agnonese Paola Cerimele, scomparsa a causa di un incidente stradale sulla trignina. Un lungo fiume di persone riempie la Chiesa di Santissima Maria di Costantinopoli ad Agnone durante i funerali. Parenti, amici, colleghi di lavoro. Al ricordo di Paola non manca davvero nessuno. Gli occhi si affannano appesantiti dall’affollarsi dei ricordi. Tra le tante persone accorse anche i giovani attori che avevano collaborato con Paola o che lei stessa aveva lanciato nel corso della sua esperienza da insegnante, anche tramite la Compagnia Stabile del Molise fondata insieme al suo compagno Raffaello Lombardi, coinvolto nell’incidente e ricoverato a Pescara.

Una donna dalla carriera brillante, lanciata nel mondo del cinema e del teatro. Anche Paola, come tutti i più grandi, aveva mosso i primi passi nel suo piccolo paese d’origine. Le prime espressioni artistiche nelle fila del cenacolo culturale Carlomagno e sul palcoscenico del Teatro Italo Argentino, che tanti cittadini ora vogliono sia intitolato a Paola. Anche il sindaco Daniele Saia ragiona sull’ipotesi e promette di discuterne con i cittadini e il Consiglio comunale.

“Non so dove vanno le persone che muoiono, ma so dove restano” aveva detto Sergio Castellitto nel ricordare Paola. Restano nel cuore della gente. Nel cuore di chi ricorda per sempre, come Giovanna, la sorella dell’attrice agnonese, che ha rimembrato gli aneddoti più belli e divertenti di una vita passata insieme. “Ciao sorella, camminare senza di te non sarà facile. Ti ho voluto bene, ti voglio e ti vorrò sempre un sacco di bene” ha commentato.