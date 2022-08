L’ex presidente della Regione Molise Michele Iorio, con una nota, saluta l’arrivo di Giorgia Meloni domani in Molise comunicando che non ha potuto partecipare a questa prima fase della campagna elettorale perché positivo al covid.

“La tappa di Giorgia Meloni a Termoli – afferma Iorio – è l’occasione per accogliere un leader del centrodestra che da sempre, all’epoca della mia presidenza della Regione, del suo ruolo di ministro e della nostra militanza nel Pdl, si è mostrata vicina alla nostra terra”.

“Questo periodo di isolamento dovuto al covid – ha concluso Iorio -mi ha dato modo di guardare agli eventi politici con maggiore oggettività ed ha rafforzato la convinzione delle mie scelte politiche che mi vedono vicino al partito che ha tutte le carte in regola per diventare principale forza di governo. In Italia oggi, in Molise domani”.