Festa della natività della Madonna in contrada Maiella di Trivento, pronto il programma ricreativo culturale con il concerto di Giuliano Palma. Una delle feste più sentite dalla cittadinanza trignina, dopo due anni di stop, l’8 settembre in contrada Maiella viene venerata una antica statua lignea raffigurante sant’Anna con la Madonna bambina. Domenica 5 settembre i fedeli riportano la statua in processione da Trivento alla contrada, mentre il giorno 8 ci saranno diverse funzioni religiose presso la caratteristica chiesetta. Il programma ricreativo culturale, che parte alle ore 21, per il giorno 4, 5 e 6 settembre prevede la XIV sagra “L’Zpptton”, stand gastronomico con spettacolo musicale; il 7 settembre c’è anche la degustazione del baccalà in compagnia di The Folk; l’8 settembre alle ore 21.30 l’atteso spettacolo musicale con Giuliano Palma in concerto e stand gastronomico, alle ore 24 estrazione della lotteria e fuochi pirotecnici.