Il Movimento Consumatori protesta per la prolungata chiusura della linea ferroviaria Termoli-Campobasso.”Trenitalia – scrive il presidente regionale Filippo Poleggi – con un laconico e sostanzialmente arrogante comunicato annunciò la chiusura estiva della linea e l’ennesimo rinvio del fine lavori di elettrificazione della Isernia-Campobasso senza concordare nulla e, a quanto pare, senza preavvertire istituzioni e utenti. Sulla vicenda – prosegue Poleggi – non ci risulta che la Regione abbia espresso dissenso, forse anch’essa informata dal comunicato stampa. Tutto questo – conclude – è per noi una sofferenza perché anche noi, nel nostro ruolo, ci abbiamo messo la faccia coltivando ed operando per quel sogno di una modernizzazione del nostro Molise”.