Fare reddito è diventato sempre più difficile. Agricoltori e allevatori insieme a diversi amministratori pubblici si sono ritrovati nella seconda assemblea del Movimento agricolo molisano. Ancora a Palata. Da ogni parte del Molise, dalla costa e anche dalla provincia di Isernia. C’erano anche i sindaci di Morrone del Sannio, Petrella Tifernina e Sant’Angelo Limosano.

Lo stato di difficoltà di agricoltori e allevatori è lampante: c’è chi, con 100 ettari di terreno, non riesce a pagare i contributi, anche per i danni causati dalla fauna selvatica, soprattutto cinghiali ma anche lupi e caprioli che devastano le colture.

Il movimento allevatori chiede di fare squadra e annuncia una class action per il ristoro dei danni.

Chiare le proposte nero su bianco inserite in un documento rivolto alle forze politiche e ai candidati alle imminenti elezioni: una legge di finanziamento pluriennale per l’agricoltura, per ammodernare il settore e l’agroindustria, per produrre cibi sani e a costi più bassi, riacquisire competitività sui mercati, migliorare i redditi. Gli operatori del settore chiedono una seconda legge per interventi straordinari, prestiti agevolati con un abbuono per indennizzare i danni causati da calamità naturali, da animali protetti, da pandemie e da crisi economiche.

Vogliono l’adozione del miglioramento minimo pensionistico ai lavoratori autonomi e la defiscalizzazione dei prodotti energetici e degli immobili aziendali