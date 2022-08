Share on Twitter

La salma dell’attrice Paola Cerimele ha fatto ritorno ad Agnone al termine dell’autopsia effettuata all’obitorio di Chieti. Un’altra vittima, l’ennesima, del tratto di strada assassino della Fondovalle del Trigno.



Mentre il suo compagno Raffaello Lombardi, ferito nell’incidente, è ricoverato in condizioni stazionarie a Pescara, la comunità agnonese riaccoglie una delle sue artiste più illustri. Determinata, grintosa, solare. Paola era amata da tutti. Il sorriso dipinto sul suo volto era in grado di rasserenare le giornate più tristi. Un sorriso radioso, lo stesso che l’attore Sergio Castellitto, amico e collega di Paola, ha promesso di non dimenticare mai. Gentilezza e disponibilità al servizio delle altre persone. Un amore compreso dai suoi cari e dai suoi amici e ricambiato con l’abbraccio di un teatro Italo Argentino gremito che ha fatto da cornice alla camera ardente della 48enne.

Opere di bene e donazioni per i più bisognosi, non fiori. È quanto desiderato dai famigliari di Paola che si sono rivolti al flusso di gente recatosi ad omaggiare l’attrice. Un’iniziativa, un simbolo che corona i racconti di una vita spesa all’aiuto del prossimo. E ora Agnone si prepara per l’ultimo saluto all’attrice.