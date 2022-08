Si è conclusa l’esperienza agli Europei femminili under 16 di Matosinhos in Portogallo per il prospetto del vivaio La Molisana Magnolia Campobasso Emanuela Trozzola. La playmaker sanseverese ha saputo vivere appieno la decina di giorni della rassegna continentale lusitana, offrendo al gruppo azzurro, sempre più e gara dopo gara, tutto il suo carattere, l’applicazione e la grinta in fase difensiva. PERCORSO CONTINENTALE Nel corso dei sette match disputati dalla selezione nazionale, il #fiorellinodacciaio ha accumulato 104 minuti di presenza sul parquet, partendo nel quintetto iniziale sia negli ottavi di finale contro la Lituania (gara vinta dalle azzurre) che nei quarti con la Francia (match perso che ha poi costretto il gruppo tricolore alla fase di classificazione). Complessivamente 22 i punti del suo score complessivo (una media di tre a partita) con 19 rimbalzi catturati nella rassegna di cui 7 offensivi, sei assist in tutta la rassegna e dieci palle recuperate nell’intero evento per una valutazione complessiva di 15. Complessivamente le azzurre hanno ottenuto solo tre vittorie sulle sette gare disputate con referti gialli nelle ultime tre gare ed una doppia battuta d’arresto tra girone di prima fase e match di classificazione contro l’Ungheria. RIENTRO IN ROSSOBLÙ Nell’ultima domenica d’agosto, Trozzola rientrerà con il resto del gruppo azzurro a Roma e, per lei, successivamente ci sarà il rientro all’opera coi #fioridacciaio per la preparazione precampionato. STREETBASKET IN VETRINA Per il vivaio rossoblù, peraltro, questi sono giorni di ulteriore immediata vigilia. Da domani a sabato 3 settembre under 16 ed under 18 rossoblù saranno presenti alle finali nazionali giovanili in rosa del 3×3 a Lignano Sabbiadoro. Domani pomeriggio alle 17, nell’area di piazza Marcello D’Olivo spazio alla cerimonia inaugurale con a sera (tra le 18 e le 20) le prime sessioni di under 16 con intera giornata (dalle 9 alle 20) gare di settore con finali tra le 9 e le 13 di giovedì 1 settembre, quando nel pomeriggio, tra le 17 e le 20, inizieranno i tornei, maschile e femminile, di under 18 che proseguiranno il venerdì dalle 9 alle 20 con finali sabato mattina tra le 9 e le 13.

Fonte. Ufficio stampa