Il vescovo di Trivento Claudio Palumbo in visita alla struttura di accoglienza “Casa della Letizia”. In occasione della festa della Madonna di Fatima a Bagnoli del Trigno, sua eccellenza Claudio Palumbo ha fatto visita alla struttura di accoglienza “Casa della letizia” nella quale operano le Suore Figlie di San Camillo, in collaborazione della Cooperativa sociale “Madonna delle Grazie”: nel comune ambito dell’assistenza spirituale e corporale – si riporta nella nota della curia – in favore degli infermi tramite la loro testimonianza di misericordia e svolgendo attività a carattere tecnico-professionale sanitario, di accoglienza e di assistenza globale alla persona anziana. Gli ospiti sono stati felicissimi della presenza tra loro del vescovo Palumbo e lo hanno accolto con grande affetto. Un grazie va a tutto il personale che opera nella struttura che – chiude la nota – con impegno e grande cura, ogni giorno dona un clima di serenità agli anziani e alle loro famiglie.