.C’è la folla delle grandi occasioni al Centrum Palace di Campobasso per la presentazione dei candidati di Forza Italia al Parlamento. Nicola Cavaliere, Annaelsa Tartaglione, Armandino D’egidio; tutti al proporzionale, rispettivamente il primo al Senato e gli altri due alla Camera. Presenti anche i due candidati al maggioritario per il centrodestra, Claudio Lotito per il Senato e Lorenzo Cesa alla Camera. “Non mi considero uno straniero ma uno di voi, un molisano di adozione, ha detto il presidente della Lazio. Ascolterò tutti e con la mia esperienza da imprenditore cercherò soluzioni sulle questioni aperte.

Lotito interviene anche sul tema sportivo. Il calcio – dice – è anche un’espressione mediatica del territorio e assicuro il mio impegno in prima persona per la squadra del Campobasso.

L’idea trainante di Lorenzo Cesa è quella di una legge nazionale per il Molise, che dia una prospettiva di soluzione alle questioni aperte, a partire da lavoro e spopolamento. Un territorio – dice Cesa – che conosco Molto bene.

Presente all’incontro anche il coordinatore nazionale di Forza Italia, l’eurodeputato Antonio Tajani che inserisce il tema Molise nel quadro più generale della questione Sud.

Tajani interviene anche sul tema Sanità, primo in agenda tra le questioni irrisolte della regione.

Assente il presidente della Regione Toma – in visita privata in Dalmazia – presente invece all’incontro l’europarlamentare Aldo Patriciello, protagonista di un accorato intervento e di una dura requisitoria verso la delegazione parlamentare uscente del Movimento 5 Stelle. “La molisanità è un falso problema, i grillini – ha detto – no hanno prodotto per il Molise nulla in una legislatura intera. Ben vengano nomi di levatura nazionale capaci di lavorare per il Molise – ha concluso.