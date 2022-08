Al via oggi la preparazione atletica dell’EnergyTime Spike Devils Campobasso. Appuntamento alle ore 18 presso la palestra dell’I.I.S. “Pertini-Montini-Cuoco” in Via San Giovanni a Campobasso. Una stagione che vede ancora una volta la formazione molisana accreditata come protagonista della parte alta della classifica, visto il roster di primissimo piano allestito. La rosa 2022/2023 oggi è composta dal libero Marco Santucci, gli schiacciatori Lorenzo Esposito, Enrico Scarpi, Gianmarco Rescignano e Simone Cannazza, tre i centrali Carmelo Muscarà, Mattia Minuti e Michele Sulmona, l’opposto Roberto Corrieri e il palleggiatore Antonio del Fra. Al gruppo verranno aggregati alcuni elementi del settore giovanile che lavoreranno agli ordini dello staff tecnico. L’ultima conferma in casa Spike è lo schiacciatore Simone Cannazza. Per il classe 1996 si apre l’ottava stagione consecutiva con i colori rosso-blu.

Le prima dichiarazioni del giocatore leccese: “Sono molto felice di continuare a far parte di questo ambizioso progetto. Ringrazio la società e il mister per la fiducia che hanno riposto in me. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura, ritrovare i miei vecchi compagni e accogliere i nuovi cercando di dare il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Fonte: Ufficio stampa