Intorno alle 11:00 il sindaco del capoluogo ha tenuto un’informativa in cui si è discusso della situazione del Campobasso calcio, a seguire dello stadio di Selvapiana. Dopo il disastro perpetrato dai reggenti della società, si devono trovare delle soluzioni idonee, il tutto va fatto entro poche ore. Il primo cittadino ha affermato di attendere entro oggi l’esito della richiesta di adesione alle Noif ( il cosiddetto Lodo Petrucci) già inoltrata il tre agosto, poi reiterata dopo la conferma dell’esclusione del Campobasso dal professionismo. Ai fini di una partecipazione al campionato di serie D in sovrannumero, è indispensabile l’avallo della Figc oltre ad altri requisiti richiesti dalle noif e che il comune è chiamato a vagliare. La successiva manifestazione di interesse indetta dal comune nell’attesa del consiglio di stato non ha fatto registrare alcuna richiesta. Il comune ha anche rimarcato l’importanza sociale ed economica che il calcio rappresenta per la città e per il suo tessuto produttivo.

Il sindaco ha affermato che alla società attuale del Campobasso calcio è stato richiesta maggiore chiarezza comunicativa ed una presa di responsabilità sull’intera vicenda e su situazioni che oggettivamente meritano una risposta immediata. Tutto questo a prescindere da quello che deciderà la federazione. Gravina ha poi specificato che quando ci sarà la formalizzazione dell’esclusione della società, il comune sarà tenuto a richiedere indietro le chiavi della struttura ai due reggenti. Nell’intervento successivo, ad opera dell’assessore allo sport Praitano, viene specificato che anche nel caso scongiurato che la città rimanga senza calcio per un anno la struttura verrà gestita nel migliore dei modi. Un impianto sul quale sono in atto delle opere nel settore della tribuna Monforte. Il tutto finalizzato ad ampliare la capienza in vista di eventi anche non calcistici. Questo il discorso istituzionale. Dal punto di vista delle voci che circolano, pare che ci sia seria intenzione da parte di Matt Rizzetta di cominciare un discorso con la società del Campodipietra, società iscritta in eccellenza ma attualmente senza un gruppo di giocatori. Il socio americano del Campobasso non iscritto in serie C sarebbe disponibile qualora non ci fosse un discorso di ammissione in quarta serie della società rossoblu.

In questo contesto che deve essere risolto nel piu’ breve tempo possibile per non lasciare la città senza calcio per un anno, stamattina si è presentato alla stampa l’imprenditore romano Claudio Lotito, candidato al collegio uninominale del senato per il Molise alle elezioni del venticinque settembre. Quasi scontato il riferimento fatto dal presidente della Lazio al calcio rossoblu e al periodo di grave crisi che sta vivendo. Lotito ha ripercorso la sua carriera da presidente di società di calcio con la Lazio che nel 2004 aveva oltre cinquecento milioni di euro di passivo e con la Salernitana presa da Lotito in serie D ed oggi nella massima serie e con un altro proprietario. L’imprenditore romano non ha mancato di fare cenni storici calcistici affermando come la Lazio debba restituire qualcosa al Campobasso in riferimento al famoso spareggio giocato a Napoli dove i rossoblu furono condannati alla retrocessione in C1 e la Lazio riuscì a salvarsi nonostante una partenza da meno nove. In generale, Lotito si è detto disponibile a dare una mano al Campobasso calcio. Il contesto appare suscettibile di sviluppi da un momento all’altro. Di base c’è il fatto dell’esclusione del Campobasso dal professionismo, un evento che ha portato fango a tutta la città e che è stato suffragato da ben cinque pronunce consecutive.