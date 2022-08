La prima settimana di lavoro si è chiusa per il Circolo La Nebbia Cus Molise con un’amichevole in famiglia presso il centro sportivo Il Feudo di Campobasso gestito da Paolo Lagonigro e Pietro Angiolilli. Dirigenza, staff tecnico e squadra ringraziano per l’accoglienza riservata e per la disponibilità mostrata dall’intera struttura. Nella circostanza mister Sanginario ha mischiato le carte ed ha avuto buone risposte da tutto il gruppo. Messa a punto degli schemi e lavoro atletico sotto gli occhi della società, come sempre presente e vicina al gruppo, hanno scandito l’ultimo allenamento della settimana prima del rompete le righe per due giorni di riposo. La squadra riprenderà a sudare all’inizio della prossima settimana. Una prima settimana intensa che ha fornito spunti interessanti ed ha messo in evidenza il grande entusiasmo che regna nel gruppo rossoblù. I senatori pronti a trascinare il gruppo, i più giovani decisi a seguirne le tracce senza alcuna esitazione e con il desiderio di mettere a frutto i consigli per essere utili alla causa. La squadra segue le indicazioni del tecnico e la strada intrapresa è senza dubbio quella giusta. Il Circolo La Nebbia Cus Molise continuerà a lavorare fino a giovedì prossimo. Poi, venerdì 2 settembre, sarà di scena a Larino nel quadrangolare ‘In ricordo di Enrico’ Memorial Enrico Mastrogiuseppe con in campo oltre ai padroni di casa della Frenter Larino , anche la squadra del Montorio e lo Sporting Venafro. Un’uscita utile per verificare a che punto è il lavoro svolto e proiettarsi verso la nuova stagione sportiva.