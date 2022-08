Share on Twitter

È stata ritrovata a Campobasso la donna di 47 anni che ieri sera si era allontanata dalla casa famiglia di Villacanale, nell’agro di Agnone. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i responsabili della struttura preoccupati per non il mancato rientro della loro ospite.

Subito dopo la chiamata, i Carabinieri e i vigili del fuoco di Agnone si erano messi alla ricerca della 47enne, con l’ausilio di un elicottero per facilitare le operazioni. L’ultimo avvistamento registrato della donna era stato proprio nella serata di ieri in un bar del vicino comune di Belmonte del Sannio, in cui avrebbe preso una consumazione prima comunicare ai passanti la sua volontà di dirigersi a Isernia.

Ancora ignote le modalità con le quali la donna è riuscita a spostarsi fino a Campobasso, come ignote sono le motivazioni che l’hanno spinta a fuggire dalla casa famiglia. Sulla vicenda proseguono le indagini delle forze dell’ordine.