Nella serata di ieri una donna di 47 anni si è allontanata dalla struttura della casa famiglia di Villacanale, nell’agro di Agnone, in cui era ospite. Il suo ultimo avvistamento in un bar di Belmonte del Sannio, dove avrebbe preso una consumazione prima di far perdere le sue tracce.

I Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Agnone in azione da diverse ore alla ricerca della donna. Per facilitare l’operazione, è stato richiesto anche l’intervento di un elicottero.