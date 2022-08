Sono incoraggianti i dati dell’ultimo Bollettino Asrem che riporta 159 nuovi contagi su 813 tamponi processati, con il tasso di positività al 19,5%. Non ci sono guariti, ma un nuovo ricovero in Malattie infettive ed una dimissione dallo stesso reparto. Al Cardarelli i pazienti ricoverati per Covid sono 19, mentre gli attualmente positivi in Molise sono 4.962. Le vittime, dall’inizio della pandemia, sono 669.