Cortocircuito di un elettrodomestico, prende fuoco un’abitazione nel centro storico di Trivento. I Vigili del fuoco di Campobasso sono ancora in azione, dopo aver sedato le fiamme, ora hanno avviato le indagini per capire quali siano state le cause dell’improvviso incendio che ha interessato l’abitazione nel centro storico di Trivento, zona Cotarda. Con ogni probabilità, le fiamme sono partite a seguito di un cortocircuito di un elettrodomestico. Sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e le Guardie ecologiche. Fortunatamente, si sono registrati solo danni a cose.