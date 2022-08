Prosegue la lunga scia di messaggi dedicata al ricordo di Paola Cerimele, attrice originaria di Agnone scomparsa ieri a causa di un incidente stradale sulla Fondovalle del Trigno.

Anche il regista e attore Sergio Castellitto ha voluto dedicare un pensiero alla Cerimele, sua amica prima che collega. I due, infatti, si erano incontrati ad Agnone poche ore prima del tragico incidente.

Castellitto aveva lavorato con l’agnonese nel 2003, in occasione delle registrazioni del film “Non ti muovere”.

“Non incontravo Paola da vent’anni. L’avevo conosciuta durante alcune selezioni in Molise ed ero rimasto cosi’ colpito dal suo talento dall’immaginarla come la prima, insostituibile scelta nel ruolo di Italia in Non ti muovere. Poi le cose andarono in un altro modo, ma la volli a tutti i costi nel film come un talismano, e lei recito’ con gioia e umilta’ un piccolo toccante ruolo di un’infermiera. – ha commentato Castellitto –

Il destino ha voluto che ci rivedessimo pochi giorni fa. Ci siamo abbracciati e tenuti stretti. E ci e’ sembrato che quei vent’anni non fossero trascorsi. Paola era cosi’ felice, cosi’ io. Cosi’ Margaret. Aveva continuato a fare egregiamente teatro, dirigeva assieme a Raffaello, il suo compagno, una bellissima scuola di recitazione piena di giovani. Margaret ed io non dimenticheremo mai il tuo sorriso privo di sotterfugi. Ti vogliamo salutare, Paola, con le parole di Non ti muovere: ‘Io non so dove vanno le persone che muoiono, ma so dove restano’. Buon viaggio, Paoletta”.