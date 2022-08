Pendolari del polo logistico Amazon di San Salvo, l’intervento dell’onorevole Occhionero. “Gli oltre 500 gli addetti del nuovo polo logistico Amazon a San Salvo (Chieti) provenienti da Molise e Abruzzo – scrive la parlamentare Giuseppina Occhionero di Italia Viva- sono costretti ad utilizzare i mezzi propri per raggiungere il posto di lavoro. Nonostante le sollecitazioni dei sindacati, ad oggi sussiste il problema. Resta ancora il disagio dei lavoratori relativo all’assenza di trasporto pubblico necessario nonostante, presso il centro di distribuzione Amazon, si registrino turni al pari degli altri poli industriali per i quali gli enti regionali hanno, da subito, provveduto ad istituire adeguate corse pubbliche. È evidente che se il Presidente Toma non provvederà in tempi rapidi a sanare il vulnus istituendo una corsa pubblica a supporto dei lavoratori del basso Molise, numericamente maggiormente interessati, una splendida occasione di crescita economica per il nostro territorio e di implementazione delle politiche occupazionali perderà gran parte della propria capacità di spinta propulsiva. Rivolgo un appello al governatore della regione – chiude Occhionero – affinché venga incontro alle istanze dei cittadini molisani in difficoltà sottolineando l’importanza di grandi opere di investimento nella nostra regione utili anche ad arginare i fenomeni di spopolamento e di abbandono delle aree interne.”