Mondo dello spettacolo, e non solo, sconvolto per la morte di Paola Cerimele, l’attrice agnonese di 48 anni vittima del tragico incidente avvenuto sulla Fondovalle del Trigno, al bivio per Castelguidone. La donna viaggiava sulla Fiat Panda insieme al compagno, Raffaello Lombardi, anche lui attore. Terribile l’impatto tra l’utilitaria e l’Audi A4: la Cerimele è morta sul colpo, mentre il compagno, 56 anni, è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto. Lombardi è stato prima trasportato al San Timoteo di Termoli, ma subito dopo per la gravità delle sue condizioni è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Pescara dove, nella notte, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ferito anche il conducente dell’Audi A4, ricoverato al San Pio di Vasto. Intanto, per chiarire le cause della tragedia, è stata disposta l’autopsia sul corpo di Paola Cerimele.

Si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio, primo fra tutti quello di Daniele Saia, sindaco di Agnone, Comune in cui vivono i familiari di Paola. “Non ci sono parole per descrivere l’immenso dolore che tutti noi stiamo provando. – ha spiegato il primo cittadino – A Paola va il ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione comunale per aver portato tra le stelle il nome di Agnone, grazie alla sua immensa dote artistica frutto di studio, passione e impegno. Donna caparbia, determinata. La sua assenza sarà causa di un boato assordante, di un vuoto incolmabile.”

Tra i tanti, anche il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ha espresso il dolore per la morte dell’attrice: “Paola era una molisana doc, fiera e orgogliosa delle sue origini – ha detto – . Un’artista impegnata, carica di estro e voglia di fare, piena di interessi e capace di entusiasmare chiunque, in qualche modo, avesse la fortuna di interagire con lei”.

Commosso il Presidente della Regione Molise Donato Toma. “Non conoscevo direttamente Paola Cerimele, ma il contributo enorme e la vivacità intellettuale che caratterizzavano la sua bella persona mi erano noti. – ha commentato – Così come erano apprezzati, in quello straordinario mondo di sguardi, complicità e di intensità emotiva che è il teatro, dai suoi allievi della Compagnia Stabile del Molise che ha gestito e curato con volontà e passione con il compagno, cui vanno il mio pensiero e la mia forte vicinanza. Una perdita dolorosa per i suoi cari e per il Molise: perché è un vuoto che non potrà essere colmato quello che lascia.“