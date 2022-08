Share on Twitter

Share on Facebook

E’ di quattro feriti il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio, lungo la Fondovalle del Tappino, in territorio di Pietracatella. Due le auto coinvolte. Sul posto i sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale oltre

ad alcune squadre Anas e le Forze dell’Ordine. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire l’’intervento dei soccorritori e la rimozione dei mezzi incidentati.