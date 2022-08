Share on Twitter

In volo con l’elicottero per scoprire le bellezze dei territori tra Torella del Sannio e Frosolone. Nei giorni scorsi, l’iniziativa organizzata dal torellese Renzo Di Bartolomeno ha riscosso notevole successo di partecipazione.

Un’idea nata con l’obiettivo di promuovere il territorio in modo diverso e innovativo, per portare i curiosi a scoprire la magia di un volo nel cielo terso al di sopra dei luoghi che videro lo sviluppo del popolo dei Sanniti. I “turisti del cielo” sono stati accompagnati in elicottero dal pilota Fabio Falasca.

A margine dell’evento, l’organizzatore Di Bartolomeo ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dei voli: “Il mio sentito ringraziamento va davvero a tutti. Alle squadre della Croce Rossa e dell’antincendio che ci hanno dato supporto da terra, a Fabio Falasca e agli amici delle Guardie Ambientali Volontarie. Dedico l’iniziativa ai tutti coloro che hanno partecipato e in particolar modo a Giuseppe Bucci, ai miei genitori e agli amici Celestina Maria Tozzi, Mario Ialeggio, alla loro famiglia e al nipotino Tiago.”

