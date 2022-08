Si accorciano i tempi che ci separano dalla dalla data delle elezioni e si infittisce l’agenda elettorale. Segretari di partito, leader nazionali, ministri e candidati sono in arrivo in Molise e in procinto di battere le strade della regione. Lunedì prossimo, 29 agosto, doppio appuntamento. Alle 11 al Centrum Palace di Campobasso sarà Forza Italia a presentare i propri candidati. Sarà presente anche Claudio Lotito, candidato della coalizione di centrodestra al maggioritario senato in quota al partito berlusconiano. Annunciata anche la presenza di Lorenzo Cesa, la cui candidatura speculare ma in quota a Noi Moderati è piazzata al maggioritario Camera. Presenti, chiaramente, tutti gli altri candidati di Forza Italia, a partire dall’uscente Annaelasa Tartaglione al proporzionale Camera, seguita al secondo posto dal Consigliere regionale Armandino D’Egidio al secondo posto. Al Senato proporzionale, invece, il candidato è l’assessore regionale Nicola Cavaliere. Sempre lunedì ma alle 17,30 al Grand’Hotel Rinascimento, assemblea pubblica dei partiti della coalizione di centrosinistra: Partito democratico, Italia democratica e progressista, Alleanza Verdi e Sinistra, + Europa e impegno civico. L’assemblea, aperta ad associazioni, sindacati, movimenti civici e cittadini, è stata convocata per illustrare il programma della coalizione e raccogliere spunti e proposte.

Mercoledì a Tremoli invece l’arrivo del primo tra i leader nazionali. Appuntamento per Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia a Termoli alle ore 12 presso lo stabilimento balneare La Lampara. Presenti i candidati del partito: Costanzo Della Porta al proporzionale Senato, mentre per il proporzionale Camera la capolista Elisabetta Lancellotta e Luciano Paduano. In arrivo in Molise nella seconda settimana di settembre il leader della Lega, Matteo Salvini, che sarà preceduto dalla visita in regione del Ministro della Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. Annunciati anche gli arrivi di Enrico Letta del Partito democratico, Nicola Fratoianni dell’alleanza Verdi – Sinistra italiana e del capo politico del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. Per tutti questi ultimi, le date di presentazione del programma e delle candidature sono ancora da definire nel dettaglio.