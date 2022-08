Sceglie Piazza Municipio a Campobasso per presentarsi, nel giorno del suo onomastico, Alessandra Salvatore, candidata del centrosinistra alle politiche al Collegio uninominale Camera. “Una piazza – spiega – come simbolo di incontro e confronto e perché potrebbe essere la piazza di un qualsiasi comune molisano. Sono espressione del Pd, del e per il centrosinistra – dice Salvatore – rivendicando il suo impegno politico sul territorio, come consigliere comunale e prima assessore, e come cittadina e professionista. Subito lancia la sfida a Cesa e al centrodestra e invita a scegliere “tra chi- sottolinea – racconta di fare bene per il Molise e chi lo fa da anni nella propria terra. Mi risulta difficile pensare che da Arcinazzo Romano qualcuno possa conoscere le esigenze del territorio senza conoscerlo”.

“L’esito di questa competizione – continua Salvatore – non è scontato, è una partita che possiamo vincere”. Oltre all’ambiente, che è un tema trasversale, altri 5 sono i punti centrali del suo programma con il quale si presenta ai molisani. “In cima c’è la sanità, che deve essere pubblica, di qualità e di prossimità, il lavoro per i giovani e non solo, la giusta retribuzione, l’abbattimento delle bollette di Gas e luce, perché il caro energia mette a rischio la tenuta economica e sociale del nostro territorio, ancora – evidenzia – sostegno alle famiglie in difficoltà e a chi ha perso un lavoro, politiche per i giovani affinché non siano costretti a lasciare la propria terra, parità di genere e lotta alla violenza contro le donne”.